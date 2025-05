Israelische Soldaten haben am Sonntagabend Behördenangaben zufolge einen 14-jährigen Palästinenser im besetzten Westjordanland erschossen. Wie das palästinensische Gesundheitsministerium mitteilte, handelt es sich bei dem getöteten Jugendlichen um Omar Mohamed Saada Rabie. Demnach ereignete sich der Angriff in der Stadt Turmus Ayya nahe Ramallah.

Das Ministerium informierte außerdem über einen weiteren Schusswaffen-Angriff eines extremistischen Siedlers in der gleichen Stadt. Dabei seien zwei Minderjährige verletzt worden – einer davon schwer.

Seit Beginn des israelischen Vernichtungskrieges in Gaza im Oktober 2023 nehmen auch im besetzten Westjordanland und Ostjerusalem die Aggressionen Israels zu. Nach palästinensischen Angaben wurden dort seitdem bei Übergriffen israelischer Besatzungstruppen und Siedler mindestens 945 Palästinenser getötet. Demnach wurden rund 7000 weitere verletzt und mehr als 15.800 Palästinenser durch Israel verschleppt.