Ein pro-palästinensischer Friedensaktivist hat sich dem rechtsextremistischen Sicherheitsminister Itamar Ben-Gvir in den Weg gestellt und ihm „Völkermörder“ und „Nazi“ zugerufen. Die Aufnahmen vom Freitag stammen aus New York. Es ist der erste offizielle Staatsbesuchs Ben-Gvirs in den USA.