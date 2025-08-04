WELT
Uber-Rivale Lyft bringt chinesische Robotaxis nach Europa
Der Fahrdienst-Vermittler Lyft war bisher nicht in Europa aktiv. Im kommenden Jahr sollen auf der Plattform aber Robotaxis aus China nach Deutschland kommen.
Fahrerlose Apollo-Go-Robotaxis des chinesischen Technologie-Konzerns Baidu / Foto: Ethan Wang/REUTERS (Archiv)
4. August 2025

Der Uber-Rivale Lyft will nach dem Kauf der Mobilitäts-App Freenow in großem Stil chinesische Robotaxis nach Europa bringen. Der Start ist für 2026 in Deutschland und Großbritannien geplant - sofern die Behörden grünes Licht geben. Mit der Zeit solle die Flotte von Fahrzeugen des chinesischen Technologie-Konzerns Baidu auf tausende autonome Wagen ausgebaut werden, teilte Lyft mit.

Lyft ist genauso wie Uber ein Fahrdienst-Vermittler. Anders als der seit Jahren global agierende Rivale ist Lyft bisher aber nur in den USA und einigen Städten in Kanada verfügbar. In diesem Jahr verkauften BMW und Mercedes-Benz aber ihre App Freenow für rund 175 Millionen Dollar an Lyft.

Baidu schickt unter der Marke Apollo Go speziell für den Robotaxi-Betrieb konzipierte Fahrzeuge bereits in mehreren chinesischen Städten auf die Straße. Auch Uber versucht gerade, zur Plattform für selbstfahrende Autos verschiedener Entwickler zu werden.

