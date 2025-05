Das türkische Basketball-Team Fenerbahçe Beko hat sich als erste Mannschaft für das Final-Four der Turkish Airlines Euroleague 2025 qualifiziert. Das Team von Trainer Šarūnas Jasikevičius sicherte sich mit einem Auswärtssieg am Dienstag in Paris das Ticket für das Halbfinale in Abu Dhabi.

Fenerbahçe Beko setzte sich in der Playoff-Serie mit 3:0 gegen den französischen Klub Paris Basketball durch (83:78 - 89:72 - 98:88).

Siebte Final-Four-Teilnahme innerhalb von zehn Jahren

Mit dem erneuten Einzug ins Halbfinale schreibt Fenerbahçe Beko seine Erfolgsgeschichte in der Euroleague weiter. Das Istanbuler Team steht zum zweiten Mal in Folge und zum siebten Mal innerhalb von zehn Jahren im Final-Four der Turkish Airlines Euroleague. 2017 wurde Fenerbahçe Beko beim Endspiel in Istanbul Pokalsieger und stand 2018 (Belgrad), 2016 (Berlin) und 2015 (Madrid) im Finale.

Im Halbfinale trifft Fenerbahçe auf den Sieger der Begegnung zwischen Anadolu Efes und Panathinaikos Athen. Das Spiel findet am heutigen Mittwoch in Istanbul statt.