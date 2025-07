Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hat Lütfi Elvan am Montag zum neuen Finanzminister ernannt. Der 58-jährige Elvan war bislang Vorsitzender des Planungs- und Haushaltsausschusses des Parlaments, wie die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu am Montagabend berichtete. Der Politiker ist seit 2007 Mitglied bei der regierenden AK-Partei und hat in der Vergangenheit bereits mehrere Regierungsämter bekleidet, unter anderem als stellvertretender Ministerpräsident und Minister für Entwicklung.

Elvan studierte Bergbautechnik an der Istanbul Teknik Üniversitesi. Er erhielt ein Stipendium der staatseigenen Bergbaugesellschaft Etibank und schloss 1986 sein Master-Studium an der Universität von Leeds in Großbritannien ab. Im Jahr 1995 absolvierte Elvan ein weiteres Masterstudium in Wirtschaftswissenschaften an der Universität von Delaware in den USA.

Der bisherige Finanzminister Berat Albayrak hatte am Sonntag überraschend seinen Rücktritt erklärt. Als Begründung nannte er gesundheitliche Probleme. Präsident Erdoğan nahm den Rücktritt seines Schwiegersohns vom Amt des Finanzministers an.