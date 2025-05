Nur noch jeder sechste Deutsche hält die USA für einen vertrauenswürdigen Partner. Im ARD-Deutschlandtrend vom Donnerstag gaben dies nur noch 16 Prozent der Befragten und damit 38 Prozentpunkte weniger an als noch im Oktober vergangenen Jahres. Drei Viertel (75 Prozent) sind der Meinung, Deutschland könne den USA nicht vertrauen.

Damit liegt das Vertrauen der Deutschen in die USA noch niedriger als zu Donald Trumps erster Amtszeit zwischen 2017 und 2021 – damals lag es zwischen 19 Prozent (August 2019) und 29 Prozent (April 2017).

Am größten ist das Vertrauen gegenüber anderen Staaten weiterhin in Frankreich. 85 Prozent sehen das Nachbarland als vertrauenswürdigen Partner an. 78 Prozent sehen auch in Großbritannien einen vertrauenswürdigen Partner, über die Ukraine sagen das 44 Prozent. Russland ist für zehn Prozent der Deutschen vertrauenswürdig, 83 Prozent sehen das nicht so.

Das Institut Infratest dimap befragte 1325 Wahlberechtigte am Dienstag und Mittwoch dieser Woche. Die Fehlertoleranz wird mit zwei bis drei Prozentpunkten angegeben.