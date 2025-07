Am Dienstagnachmittag sind in der Trierer Innenstadt mehrere Menschen in der Fußgängerzone von einem Autofahrer erfasst worden. Nach Informationen des „Trierischen Volksfreund“ sind bei dem Unglück mindestens vier Menschen ums Leben gekommen, mehrere Personen wurden verletzt. Die Polizei hat bestätigt, dass ein Kind unter den Toten ist.

Der 51-jährige Deutsche aus dem Landkreis Trier-Saarburg hat sich bei seiner Festnahme gewehrt, wie die Ermittler mitteilten. Das Motiv des Täters sei noch unklar.

Es bestehe keine Gefahr mehr, dennoch bleibe die Innenstadt vorerst gesperrt, um Spuren zu sichern. Dies könne noch mehrere Stunden dauern. Die Ermittler kündigten noch für den Dienstag eine Pressekonferenz an.

Oberbürgermeister Wolfram Leibe (SPD) sprach von einem „Bild des Grauens“, das sich ihm in der Fußgängerzone geboten habe. Sämtliche Rettungskräfte aus der gesamten Region seien unterwegs.