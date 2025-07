Vier deutsche Trainer in der Süper Lig!

Christoph Daum kam am 12. Dezember 1993 nach Istanbul und unterzeichnete nach mehrtägigen Verhandlungen einen anderthalbjährigen Vertrag bei Beşiktaş in Höhe von 10,5 Milliarden Türkische Lira in damaliger Währung. Daum erhielt somit das höchste Gehalt, das je für einen Spieler oder Trainer in der Türkei gezahlt wurde. Um für dauerhafte Disziplin zu sorgen, führte Daum für seine Spieler eine „Aufwachpflicht“ um 06:30 Uhr sowie diverse Geldstrafen ein. Am 6. Januar 1994 leitete Daum vor einer großen Fangemeinde auf den Fulya-Anlagen von Beşiktaş das erste Training. In den Trainingseinheiten ließ Daum auch Rugby spielen, und nach den Fußballspielen ordnete er Regenerationsübungen an.

Das Training im Trainingslager in Marmaris war sehr hart, und in der ersten Begegnung am 12. Januar 1994 trat Beşiktaş im Muğla Atatürk Stadion gegen Muğlaspor an. Beşiktaş gewann 2:0. In dieser Partie wurde erstmals im 3-5-2 System gespielt. Als Daum sich für die Türkei entschied, war Holger Osieck Trainer von Fenerbahçe und Rainer Hollmann Übungsleiter von Galatasaray. Unmittelbar nach Daums Amtsantritt wurde Reinhard Saftig Trainer von Kocaelispor. Somit traten vier deutsche Fußballtrainer in der Süper Lig an.

Erstes offizielles Spiel gegen Fenerbahçe!Daum bestritt am 30. Januar 1994 im Inönü-Stadion sein erstes offizielles Spiel als Beşiktaş-Trainer. Gegner war Fenerbahçe unter der Leitung von Holger Osieck. Die deutschen Medien zeigten großes Interesse an diesem Spiel. In der zweiten Spielhälfte kam es zu einem Stromausfall, so dass das Spiel 40 Minuten lang unterbrochen wurde. Beşiktaş gewann das Spiel 2:1 und zog ins Halbfinale des Türkei-Pokals ein.

Die Begegnung am 6. Februar 1994 gegen Gençlerbirliği war das erste Ligaspiel von Daum. Beşiktaş gewann 1:0. Vor dem Spiel besuchte Daum das Atatürk-Mausoleum.

Erste Niederlage durch einen Rückkehrer!

Seine erste Niederlage mit Beşiktaş kassierte Daum am 3. April 1994 gegen Karabükspor, trainiert vom ehemaligen Bundesligaspieler und einem der ersten zurückgekehrten Spieler Ilyas Tüfekçi. Die Süper Lig beendete Beşiktaş auf Platz vier. Nach dem Sieg im Halbfinale gegen Trabzonspor und dem Triumph im Finale gegen Galatasaray gewann Beşiktaş den Türkei-Pokal. Seinen ersten Pokal erlangte Daum also gegen Galatasaray. Im Wettbewerb um den Präsidenten-Pokal errang Daum einen 3:1-Sieg gegen den Süper-Lig Sieger Galatasaray. Somit schloss Daum die erste Saison bei Beşiktaş mit zwei Titeln ab.

Sergen Yalçın erhält die Trikotnummer 10!

Sergen Yalçın war der erste Spieler, der sich während der Trainerzeit von Daum verletzte. Daum kümmerte sich um den Spieler und gab dem talentierten Fußballer das Trikot mit der Nummer 10. Dieses Trikot trug Sergen Yalçın erstmals am 23. April 1994 gegen Kocaelispor. Mit seinen Toren und Torvorlagen bestätigte der Spieler das Vertrauen von Daum. Daums erster Transfer für Beşiktaş war Raimond Aumann, der deutsche Torhüter des FC Bayern München. 1995 wurde der deutsche Stürmer Stefan Kuntz transferiert.

Daum holt den Meistertitel, Osieck und Saftig müssen gehen

In der Saison 1994-1995 wurde Beşiktaş unter der Leitung von Daum Meister. Fenerbahçe und Galatasaray starteten zwar ebenfalls mit deutschen Trainern in die Saison. Doch im Dezember trennte sich Holger Osieck von Fenerbahçe und im März Reinhard Saftig von Galatasaray. Beşiktaş hingegen verlängerte den Vertrag von Daum um ein weiteres Jahr.

In der Saison 1995-96 konnte sich Beşiktaş nicht für die UEFA Champions League qualifizieren. Nach der 0:4-Niederlage im Spiel gegen Denizlispor am 5. Mai 1996 wurde Daum entlassen.

Für den designierten Bundestrainer beginnt die zweite Beşiktaş-Periode!

Nach seiner Zeit bei Beşiktaş trat Daum das Traineramt bei Bayer Leverkusen an. Im Oktober 2000 wurde er wegen angeblichen Kokainkonsums als Vereinstrainer fristlos entlassen, und sein Vertrag als Bundestrainer der deutschen Fußballnationalmannschaft wurde vom DFB aufgelöst.

Nach der Trennung von Trainer Nevio Scala begann am 7. März 2001 offiziell die zweite Beşiktaş-Periode für Daum. Wie schon 1994 fand das erste Training auf den Fulya-Anlagen und unter Teilnahme von zahlreichen Fans statt. Sein erstes Spiel trat Daum am 9. März 2001 in Gaziantep an.

Am 18. März 2001 trat Daum nach 1778 Tagen erneut als Beşiktaş-Trainer im Inönü-Stadion auf. Die Unterstützung der Fans und der Sieg gegen Trabzonspor begeisterten ihn.

In der Öffentlichkeit wurde spekuliert, ob Daum wegen seines angeblichen Kokainkonsums in der Türkei eine Arbeits- und Aufenthaltserlaubnis erhalten würde. Daraufhin reichte Daum einen Negativtest ein und bekam sowohl die Aufenthalts- als auch die Arbeitserlaubnis.

Kokain-Prozess eingestellt!

Gegen Ende der Saison 2000/2001 erhob die Staatsanwaltschaft Koblenz Anklage gegen Daum wegen Kokainkonsums. Der deutsche Trainer musste deswegen in der Saison 2001/2002 öfters nach Deutschland reisen. Wie schon zu Beginn seiner zweiten Trainerperiode bei Beşiktaş trat Daum im letzten Spiel seiner Karriere bei Beşiktaş am 4. Mai 2002 gegen Gaziantepspor an.

Nach der Trennung von Beşiktaş wurde der Kokain-Prozess eingestellt. Daum wurde Trainer von Austria Wien und wählte Antalya als Halbzeitcamp der Saison 2002/2003. Dort trat er zum ersten Mal in einem Freundschaftsspiel gegen seine alte Mannschaft Beşiktaş an. Das Spiel endete 1:1. Nach der Begegnung posierte Daum zusammen mit dem Trainer von Beşiktaş Mircea Lucescu für die Presse. In der Saison 2003/2004 gewann er als Fenerbahçe-Trainer die Meisterschaft gegen Beşiktaş.

Daum war in der Türkei bei insgesamt drei Vereinen tätig. Über seine Zeit bei Fenerbahçe berichte ich in Kürze bei TRT Deutsch.