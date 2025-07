Der frühere Fußballtrainer Otto Barić ist im Alter von 88 Jahren in Zagreb gestorben. Das gab der Kroatische Fußballverband am Sonntag bekannt. Laut kroatischen Medienberichten ist der ehemalige Trainer am Coronavirus verstorben.

„Im Alter von 88 Jahren ist Otto Barić heute in Zagreb verstorben. Er war einer der erfolgreichsten kroatischen Trainer und #Croatia Cheftrainer (2002-2004). Der Kroatische Fußballverband bekundet an die Familie seinen Beileid: Möge er in Frieden ruhen“, teilte der Verband auf Twitter mit.

Barić war von 1952 bis 1963 Fußballspieler in Kroatien. Nachdem er in den 1960er Jahren seine Trainerkarriere begonnen hatte, leitete er mehr als 10 Vereine, darunter den VfB Stuttgart (1985/86) und Fenerbahçe Istanbul in der Saison 1997-1998.

Der Türkische Fußballverband und Fenerbahçe bekundeten ebenfalls ihren Beileid. Auf Twitter meldete sich auch der Wiener Bürgermeister Michael Ludwig zu Wort. Er sei tief betroffen vom Ableben der „Fußball-Legende“ Otto Barić. In Österreich sei Barić für mehrere Fussballgenerationen der „Inbegriff des leidenschaftlichen Fußballtrainers“ gewesen. Ozan Ceyhun, der türkische Botschafter in Österreich, zitierte den Tweet von Ludwig und schrieb, er sei sich sicher, dass keiner der türkischen Fußball-Fans den ehemaligen Fenerbahçe-Trainer vergessen würden.

Barić, der als einer der größten kroatischen Manager aller Zeiten gilt, betreute neben nationalen Fußballclubs auch die kroatische, albanische und österreichische Nationalmannschaft. Insgesamt holte er mit seinen Teams 19 Titel. Seine größten Erfolge feierte er in der österreichischen Bundesliga.