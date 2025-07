Laut türkischen Medienberichten bereiten sich mit Samsung und Oppo zwei große Smartphone-Hersteller auf einen Produktionsstart in der Türkei vor. Der chinesische Hersteller Oppo werde im Januar ein Werk mit Summen in Millionenhöhe in Istanbul und Kocaeli errichten. Samsung dagegen beabsichtigt, die Produktion zunächst über Subunternehmer zu starten, wie „Bloomberg HT“ am Montag berichtet.

Oppo will demnach die Produktion in den ersten Monaten des neuen Jahres aufnehmen. Die gesamte Produktion werde in Anlagen in Istanbul und Kocaeli stattfinden, eine Montage werde nicht erfolgen. Die Höhe der Investition soll bei rund 50 Millionen Dollar liegen.

Ein „Investitionsanreizzertifikat“ sei für die Einrichtung ausgestellt worden. Auch die erforderlichen Verfahren seien bereits abgeschlossen. Einige Modelle, die in der Türkei hergestellt werden, sollen hauptsächlich für den europäischen Markt produziert werden.

Ein weiterer Smartphone-Hersteller, der südkoreanische Tech-Konzern Samsung, soll ebenfalls eine Produktion in der Türkei planen. Zunächst werde Samsung mit einem in Istanbul ansässigen Subunternehmer produzieren. Das Unternehmen werde sich auf die Montage konzentrieren.