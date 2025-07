In baden-württembergischen Ebersbach an der Fils ist am Montagabend ein 26-jähriger Mann von zwei Unbekannten getötet worden. Laut Berichten handelt es sich bei dem Opfer aus Stuttgart um einen Imam mit pakistanischen Wurzeln.

Wie die Staatsanwaltschaft Ulm in einer Mitteilung bekannt gab, befanden sich der 26-jährige Mann und seine Frau zum Tatzeitpunkt gegen 18 Uhr auf einem Spaziergang. Nahe einer Unterführung hätten sich zwei dunkelgekleidete und maskierte Männer genähert und dann auf den Imam eingeschlagen. Das habe die Ehefrau später der Polizei berichtet.

Der schwerverletzte Mann sei kurze Zeit danach seinen Verletzungen erlegen. Die Todesursache ist laut den Obduktionsergebnissen massive Gewalteinwirkung auf den Kopf des Opfers. Die 30-Jährige Ehefrau überstand den Angriff mit leichten Verletzungen. Die Täter seien danach geflüchtet.

Die Kriminalpolizei hat indes eine Sonderkommission gebildet. Es liegen bislang keine konkreten Hinweise auf ein Motiv vor. Die Behörden bitten um Hinweise von Zeugen.