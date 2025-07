Die Türkei hat ihre erste Lithium-Produktionsanlage eingeweiht. Die Produktionsstätte in der Provinz Eskişehir werde dazu beitragen, Lithium-Importe im Wert von 20 Millionen US-Dollar im Jahr einzusparen, sagte der türkische Minister für Energie und natürliche Ressourcen, Fatih Dönmez, am Samstag.

„Heute ist die Türkei ein Land geworden, das mit seiner eigenen Technologie und seinem Humankapital durch die Destillation der Reste von Bor und Lithium Lithiumkarbonat und Bor-Produkte herstellen kann“, erklärte Dönmez während der Einweihungsfeier der Fabrik Eti Maden.

Die anfängliche Lithium-Produktion werde in kleinen Mengen von zehn Tonnen pro Jahr beginnen. Wenn die Anlage jedoch in den kommenden Jahren den vollständigen Betrieb erreicht hat, werde die Produktionskapazität auf fast 600 Tonnen pro Jahr hochgeschraubt. Das entspreche der Hälfte des gesamten Lithiumbedarfs der Türkei, so Dönmez.

„Wir haben ein Patent für diese Produktionsmethode beantragt. Hoffentlich wird die Türkei nach der Genehmigung ein Modellland in diesem Bereich sein“, gab der Minister in Hinblick auf die neue Weiterverarbeitungsmethode von Bor an.

Er merkte weiter an, dass die Anlage auch Borax-Decahydrat produzieren werde. Auf diese Weise werde Eti Maden – „ein weltweit führendes Unternehmen in der Borproduktion“ – seine Kapazität noch weiter steigern.

Batterien für TOGGDas Lithium aus der Produktionsanlage soll für technische Produkte wie Mobilgeräte, Tablets und Computer verwendet werden, aber auch für Komponenten des ersten inländisch entwickelten Elektroautos der Türkei (TOGG).

Im Juni 2018 haben sich die fünf Industriekonzerne Anadolu Group, BMC, Kök Group, Turkcell und Zorlu Holding zusammengeschlossen, um das Projekt eines im Inland entwickelten und hergestellten E-Autos zu verwirklichen.

Bis 2030 wird TOGG die Eigentumsrechte an fünf verschiedenen Elektrofahrzeugmodellen besitzen. Dazu gehören SUV- und Limousine-Versionen.