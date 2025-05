Türkiye hat die jüngsten israelischen Luftangriffe im Gazastreifen scharf verurteilt. Die Wiederaufnahme der Angriffe sei eine „Politik des Genozids“, hieß es in einer Erklärung des türkischen Außenministeriums vom Dienstag. Die Eskalation markiere eine neue Phase der Brutalität der Regierung unter Ministerpräsident Benjamin Netanjahu.

„Israel verletzt das Völkerrecht und die universellen Werte auf schwerste Weise“, heißt es weiter. Israels Aggression gefährde die Zukunft der Region zu einer Zeit, in der weltweit Anstrengungen zur Wiederherstellung des Friedens unternommen würden. Es sei nicht hinnehmbar, dass Israel eine neue Spirale der Gewalt auslöse.

Ankara fordert die internationale Gemeinschaft auf, Israel entschieden entgegenzutreten. Das sei nötig, um einen dauerhaften Waffenstillstand zu erreichen und humanitäre Hilfe nach Gaza zu bringen. Türkiye unterstütze die „gerechte Sache“ der Palästinenser und werde sich weiter um „Frieden und Stabilität in der Region“ engagieren, so die Erklärung.

Israel hatte in der Nacht zum Dienstag die bislang schwersten Angriffe im Gazastreifen seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe am 19. Januar durchgeführt. Mindestens 413 Menschen wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza getötet. Demnach handelt es sich bei den meisten Toten um Frauen, Kinder und ältere Menschen.