Der türkische Außenminister Hakan Fidan ist während seines zweitägigen Besuchs in der US-Hauptstadt Washington mit hochrangigen US-Vertretern zu bilateralen und regionalen Gesprächen zusammengekommen. Nach einem Gespräch mit seinem amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio traf Fidan am Mittwoch den US-Kongressabgeordneten Joe Wilson in der türkischen Botschaft, wie das türkische Außenministerium am Donnerstag mitteilte. Es war das erste bilaterale Treffen zwischen den beiden NATO-Ländern seit dem Amtsantritt von US-Präsident Donald Trump.

Laut türkischen Angaben sollten sich die Gespräche auf strategische Schritte zur Stärkung der bilateralen Beziehungen zwischen Türkiye und den USA konzentrieren. Auch wichtige regionale Themen wie die Lage in der Ukraine, Palästina und Syrien standen demnach auf der Agenda. Konkrete Details zu den Gesprächen wurden jedoch bislang nicht bekannt gegeben.

Wilson ist Mitglied des Auswärtigen Ausschusses und des Verteidigungsausschusses sowie Co-Vorsitzender des Kongressausschusses für die Beziehungen zwischen den USA und Türkiye.

Fidan empfing laut offiziellen Angaben auch Vertreter der „American Coalition for Syria“, einer Gruppe von in den USA ansässigen Organisationen, die sich für ein demokratisches Syrien einsetzen. Im Mittelpunkt der Gespräche standen demnach die politische und humanitäre Lage in Syrien sowie die Rolle von Türkiye bei der Stabilisierung des Landes.

Auf Fidans Agenda stand türkischen Angaben zufolge zudem ein Rundtischgespräch bei der Stiftung für politische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Forschung (SETA). SETA ist ein gemeinnütziger Think Tank mit Hauptsitz in Ankara, der nach eigenen Angaben unabhängig und überparteilich arbeitet. Sie verfügt über Vertretungen in Istanbul, Washington, Kairo und Berlin.

Gespräch mit US-Außenminister Rubio

Bei seinem Besuch in den USA kam der türkische Außenminister auch mit seinem amerikanischen Amtskollegen Marco Rubio zusammen, um eine Reihe bilateraler und regionaler Themen zu erörtern. Neben der Notwendigkeit eines dauerhaften Waffenstillstands in Gaza wurden türkischen Angaben zufolge auch die jüngsten Friedensverhandlungen zwischen Russland und der Ukraine besprochen. Fidan betonte demnach die Bereitschaft von Türkiye, zur von den USA geführten Waffenstillstands-Initiative im Ukraine-Krieg beizutragen.

Weitere Gesprächsthemen waren der laufende Friedensprozess zwischen Aserbaidschan und Armenien sowie die Stabilität der gesamten Balkanregion, insbesondere in Bosnien und Herzegowina.