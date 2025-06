Erdoğan: Solidarität mit Gaza – Frieden in Konfliktregionen

In einer Videobotschaft anlässlich des islamischen Opferfestes wendet sich der türkische Präsident Erdoğan an Muslime weltweit. Dabei bekundet er auch seine Solidarität mit den Palästinensern in Gaza und den Opfern in weiteren Krisenregionen.