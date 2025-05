In New York ist eine Frau von einer großen Gruppe zionistischer Männer attackiert worden. Aufnahmen zeigen, wie sie belästigt wird, während sie in Begleitung eines Polizisten zu fliehen versucht. Die Männer rufen unter anderem „Tod den Arabern“ auf Hebräisch.

Laut Medienberichten hatte es zuvor einen pro-palästinensischen Protest gegen den Besuch des rechtsextremen Sicherheitsministers Israels, Itamar Ben Gvir, in New York gegeben. Die Frau soll von der zionistischen Gruppe fälschlicherweise für eine Palästina-Aktivistin gehalten und deshalb angegriffen worden sein.