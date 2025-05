In Deutschland haben einer Umfrage zufolge 1,8 Millionen Menschen (drei Prozent) im vergangenen Winter so stark Heizkosten gespart, dass sie regelmäßig gefroren haben. Besonders häufig waren Menschen mit Gasheizung davon betroffen, wie das Heidelberger Vergleichsportal Verivox am Mittwoch mitteilte. Weitere 19 Prozent oder 13 Millionen erwachsene Menschen senkten ihre Wohlfühltemperatur demnach „spürbar“ ab.

Der vergangene Winter war deutlich kälter als der vorherige. „Zusätzlich verteuert wurde das Heizen mit Gas durch die Rückkehr zum vollen Mehrwertsteuersatz auf Erdgas im April 2024“, erklärte Verivox-Energieexperte Thorsten Storck. Auch der CO₂-Preis stieg zu Beginn des Jahrs weiter an. Das führte laut Umfrage dazu, dass viele Menschen ihre Heizungen herunterdrehten und die Wohnungen deshalb häufig zu kalt waren.

Befragt wurden den Angaben zufolge 1007 Menschen im Alter zwischen 18 und 79 Jahren. Die Umfrage ist demnach bevölkerungsrepräsentativ hinsichtlich Alter, Geschlecht und Bundesland.