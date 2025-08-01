In Istanbul ist am Freitag ein trilaterales Gipfeltreffen zwischen Türkiye, Italien und Libyen abgehalten worden. Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan empfing die italienische Ministerpräsidentin Giorgia Meloni sowie den libyschen Ministerpräsidenten Abdulhamid Dbeibeh. Es ging um eine engere Kooperation in den Bereichen Energie, Migration und regionale Stabilität.

Das Treffen fand unter Ausschluss der Öffentlichkeit im Dolmabahçe-Palast statt. Auf türkischer Seite nahmen unter anderem Außenminister Hakan Fidan, Nachrichtendienst-Chef Ibrahim Kalın sowie Erdoğans Chefberater Akif Cağatay Kılıç teil.

Energiepakt und Migration

Im Juni hatten Ankara und Tripolis ein umfangreiches Energieabkommen unterzeichnet. Es sieht gemeinsame geologische und seismische Erkundungen in vier Offshore-Gebieten vor. Die Kampagne, die sich über 10.000 Kilometer erstreckt, soll Libyens bislang ungenutztes Energiepotenzial erschließen. Türkiye bringt technisches Know-how ein, während Italien über Pipelines wie Greenstream eine wichtige Rolle bei der Weiterleitung übernehmen soll.

Ein weiteres zentrales Thema war die Migration. Libyen bleibt einer der Hauptausgangspunkte für Fluchtbewegungen Richtung Europa. Mehr als 21.000 Geflüchtete erreichten laut offiziellen Angaben in diesem Jahr aus Libyen italienische Küsten – ein Anstieg von 80 Prozent im Vorjahresvergleich. Ankara, Rom und Tripolis betonten die Notwendigkeit koordinierter Maßnahmen, um den humanitären und sicherheitspolitischen Herausforderungen zu begegnen.