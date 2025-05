Bei einem israelischen Angriff auf Gaza-Stadt sind palästinensischen Angaben zufolge mindestens 38 Menschen ums Leben gekommen. Weitere 50 Palästinenser seien im Viertel Schedschaija verletzt worden, hieß es aus medizinischen Kreisen vor Ort. Den Angaben zufolge wurden Wohnhäuser bombardiert. Rettungskräfte suchten derzeit unter den Trümmern nach Verschütteten.

Israels Armee behauptete, sie habe in Schedschaija auf ein hochrangiges Mitglied der Hamas gezielt. Vor dem Angriff habe die Armee angeblich Maßnahmen getroffen, um die Zivilbevölkerung zu schonen. Zu den Dutzenden Opfern bei dem Angriff äußerte sich das israelische Militär zunächst nicht.

Laut der Nachrichtenagentur Wafa hatte es bereits am Morgen einen Drohnenangriff in der Gegend im Norden des Gazastreifens mit einem Toten und mehreren Verletzten gegeben. Die palästinensische Nachrichtenagentur meldete zudem mehrere Tote bei weiteren israelischen Angriffen im gesamten Gazastreifen.

Israels Militär teilte mit, die Bodeninvasion in dem Küstengebiet fortzusetzen, darunter auch in Schedschaija. Die Luftwaffe habe binnen 24 Stunden im gesamten Gazastreifen 45 Ziele angegriffen.

Israels Armee hat ihre Bodeninvasion im Norden des Gazastreifens kürzlich ausgeweitet, um nach eigener Darstellung eine größere Pufferzone entlang der Grenze zu Israel zu schaffen.

Israels Vernichtungskrieg in Gaza

Die israelische Armee hatte am 18. März die Mitte Januar inkraft getretene Waffenruhe in Gaza gebrochen und massive Luftangriffe gestartet. Nach Angaben des Gesundheitsministeriums in Gaza wurden seitdem rund 1500 Menschen getötet und etwa 3700 weitere verletzt, darunter zahlreiche Kinder.

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Organisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet. Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 50.800 Menschen getötet und mindestens 115.600 weitere verletzt.