Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) hat dem russischen Präsidenten Wladimir Putin mit Blick auf die Verhandlungen um eine Waffenruhe in der Ukraine Unehrlichkeit vorgeworfen. Die russischen Angriffe auf die Ukraine in den vergangenen Tagen hätten deutlich gemacht, „dass Putins Worte der Verhandlung derzeit nichts als leere Worte und Versprechen sind“, sagte Baerbock am Freitag am Rande des Nato-Außenministertreffens in Brüssel. Kiews Verbündete dürften „nicht auf Putins Spiel hereinfallen“, das „auf Zeit gespielt wird, das immer neue Forderungen in den Raum stellt“, argumentierte sie.

Die Außenministerinnen und Außenminister der Nato hatten am Donnerstag zusammen mit ihrem ukrainischen Kollegen Andrij Sybiha über die Lage in der Ukraine beraten. Baerbock sprach von einem „Treffen der Geschlossenheit“ und der „klaren Bekenntnisse“ mit weiteren Zusagen zur finanziellen Unterstützung Kiews. „Eine europäische Solidarität in dieser Form für die Ukraine hat es aus meiner Sicht in den letzten Jahren so noch nicht gegeben“, betonte sie.

Russland und die Ukraine hatten zuletzt ihre Luftangriffe verstärkt, während US-Präsident Donald Trump Moskau und Kiew nach mehr als drei Jahren Krieg zu einer Waffenruhe drängt. Bei russischen Drohnenangriffen auf die Ukraine waren am Donnerstagabend mindestens vier Menschen getötet worden.