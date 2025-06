Im US-Bundesstaat Minnesota sind bei zwei offenbar politisch motivierten Attentaten eine Politikerin und ihr Mann getötet und ein weiterer Politiker sowie dessen Frau verletzt worden. Wie der Gouverneur von Minnesota, Tim Walz, am Samstag mitteilte, tötete ein bewaffneter Angreifer Melissa Hortman, Mitglied des Abgeordnetenhauses des Bundesstaats, und ihren Ehemann in deren Haus. Auf ein Mitglied des Senats von Minnesota, John Hoffman, und seine Ehefrau wurden demnach in deren Haus „zahlreiche Schüsse“ abgefeuert, beide seien verletzt worden.

Der mutmaßliche Täter suchte seine Opfer, die beide der Demokratischen Partei angehörten, nach ersten Erkenntnissen als Polizist verkleidet in ihren Häusern in zwei Vororten von Minneapolis auf. Nach ihm wird noch gefahndet, Hunderte Polizisten sind nach Polizeiangaben im Einsatz.

Minnesotas Gouverneur Walz, der bei der Präsidentschaftswahl im vergangenen November an der Seite der demokratischen Kandidatin Kamala Harris für das Amt des Vizepräsidenten kandidiert hatte, sagte nach der Tat sichtlich bewegt: „Eine versöhnliche politische Debatte ist das Fundament unserer Demokratie. Wir lösen unsere Konflikte nicht mit Waffengewalt.“

Das politische Klima in den USA gilt als aufgeheizt. In den vergangenen Monaten waren mehrere Angriffe auf Politiker verübt worden. Während des Präsidentschaftswahlkampfs 2024 verübte ein Mann mit einer Schusswaffe ein Attentat auf den damaligen Präsidentschaftskandidaten und jetzigen Präsidenten Donald Trump. Im Jahr 2022 war der Ehemann der damaligen Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in ihrem gemeinsamen Haus mit einem Hammer attackiert und schwer verletzt worden.