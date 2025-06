Die Ozeankonferenz der Vereinten Nationen in Nizza geht nach fünf Tagen zu Ende. Mit einer letzten Gesprächsrunde (ab 16.00 Uhr) findet die Veranstaltung, bei der Vertreter von rund 130 Staaten anwesend waren, am Freitag ihren Abschluss. Auch ein „Aktionsplan von Nizza“, der Selbstverpflichtungen der einzelnen Länder bündelt, soll veröffentlicht werden.

Ziel des Treffens war es vor allem, Schwung in laufende Verhandlungen zu bringen und zu schauen, ob die Weltgemeinschaft auf dem richtigen Weg ist, um ihre Ziele beim Meeresschutz zu erreichen. Bei dem zentralen Abkommen zum Schutz der Hohen See kam die Weltgemeinschaft den nötigen 60 Ratifizierungen zum Inkrafttreten in Nizza näher. Auch zum Thema Plastik gab es von vielen Ländern eine klare Ansage.

Die Unoc genannte Ozeankonferenz fand nach Treffen in New York 2017 und in Lissabon 2022 zum dritten Mal statt. Gastgeber waren Frankreich und Costa Rica. Die nächste Konferenz ist in drei Jahren vorgesehen.