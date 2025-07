AfD: Jeder mit deutschem Pass gehört „zum deutschen Staatsvolk“

Die rechtspopulistische AfD will sich vom Vorwurf des völkischen Denkens distanzieren. In einer Erklärung der Partei heißt es: Jeder mit deutschem Pass gehört zum Staatsvolk. Die Staatsbürgerschaft müsse aber an „strenge Bedingungen“ geknüpft werden.