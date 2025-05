Nach Ansicht des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdoğan kann die Europäische Union ihre Stärke und ihren Einfluss nur durch eine Vollmitgliedschaft von Türkiye bewahren. Das sagte der türkische Staatschef am Mittwoch in Ankara bei einer gemeinsamen Pressekonferenz mit dem polnischen Ministerpräsidenten Donald Tusk.

Dabei hob Erdoğan die strategische Bedeutung von Türkiye für die europäische Sicherheit hervor, insbesondere angesichts regionaler Konflikte, darunter der Ukraine-Krieg.

Einsatz für Ukraine-Russland-Friedensgespräche

Erdoğan begrüßte die jüngste Zustimmung der Ukraine zu einer Waffenruhe und äußerte die Hoffnung, dass Russland darauf „konstruktiv“ reagieren werde. Er bekräftigte die bisherige Haltung von Türkiye zum Konflikt und betonte, dass Ankara weiterhin bereit sei, als Vermittler für Friedensgespräche zu agieren. Sollte es Fortschritte in Richtung Diplomatie geben, sei Türkiye bereit, direkte Verhandlungen auszurichten.

„Die Region hat genug von Kriegen und Konflikten“, sagte Erdoğan. Türkiye sei entschlossen, zum Frieden beizutragen.

Tusk stimmte Erdoğan zu und sagte, dass sowohl Polen als auch Türkiye sich seit Beginn des Ukraine-Krieges für Frieden engagiert hätten. Polen habe zudem Türkiye eine aktivere Rolle bei den Friedensgesprächen zwischen Russland und der Ukraine vorgeschlagen, fügte Tusk hinzu und lobte die diplomatischen Bemühungen Ankaras.

Türkiye und Polen: NATO-Pfeiler im Osten und Süden

Erdoğan bezeichnete Türkiye und Polen als Schlüsselstaaten innerhalb der NATO, die sich an den östlichen und südlichen Flanken des Bündnisses befänden. Er betonte, dass beide Länder über die größten Landstreitkräfte innerhalb der NATO in Europa verfügten und dadurch eine entscheidende Rolle für die regionale Sicherheit spielten.

Tusk erklärte, dass Türkiye nicht nur für die NATO, sondern auch für die europäische Sicherheit insgesamt von großer Bedeutung sei. Er begrüßte die diplomatischen Gespräche, die diese Woche in Saudi-Arabien geführt wurden, und bezeichnete sie als Teil der laufenden Bemühungen, eine Lösung für die Ukraine-Krise zu finden.

Bei dem Treffen in Ankara, an dem hochrangige Regierungsvertreter teilnahmen, standen die Stärkung der bilateralen Beziehungen sowie die Bewältigung globaler Sicherheitsherausforderungen im Vordergrund. Beide Staatschefs bekräftigten ihre Entschlossenheit, zur Stabilität und zum Frieden in der Region beizutragen.