Der türkische Lieferdienst „Getir“ bietet seine Dienste nun auch in der britischen Hauptstadt London an. „Wir werden dieses zweisilbige türkische Wort auch dort bekannt machen“, erklärte der Gründer der Firma, Nazım Salur, am Mittwoch. Er bezog sich dabei auf den Namen der Liefer-App „Getir“, was auf Türkisch „Bring“ bedeutet.

Salur bedankte sich auf Twitter bei den Nutzern und Mitarbeitern der App, „die es bis zu diesem Tag geschafft haben“.

Bereits Anfang Januar berichteten Medien, dass sich „Getir“ in Gesprächen mit Investoren befände, um nach einer Bewertung einen Finanzierungsdeal von 800 Millionen US-Dollar zu unterzeichnen.

Das Unternehmen hatte im Jahr 2020 einen großen Boom verzeichnet, als Kunden in der Türkei während der Coronavirus-Pandemie immer stärker von Online-Lieferdiensten Gebrauch machten. Dabei hatte die Firma auch die Aufmerksamkeit von Investoren auf sich gezogen. Bei der ersten Finanzierungsrunde, die Anfang letzten Jahres abgeschlossen wurde, nahm der Lieferdienst rund 38 Millionen US-Dollar ein.

Die Liefer-App ist derzeit in zehn Städten der Türkei aktiv, darunter Istanbul und die Hauptstadt Ankara.