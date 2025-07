Die Universität Göttingen wird ab Frühjahr einen neuen Präsidenten haben: Sowohl Senat als auch der Stiftungsausschuss der Universität haben sich einstimmig auf den Physikprofessor Metin Tolan geeinigt.

Senatssprecher Nicolai Miosge teilte mit, dass er sich auf „einen echten Aufbruch und Neuanfang“ mit Tolan freue. Auch der Vorsitzende des „Stiftungsausschusses Universität“, Peter Strohschneider, äußerte seine Zuversicht und lobte Tolan als einen „ebenso angesehenen Wissenschaftler wie erfahrenen Hochschuladministrator“.

Prof. Dr. Tolan, der 2010 von der Zeitschrift „Unicum Berlin“ zum Professor des Jahres im Bereich Naturwissenschaften und Medizin gewählt worden war, bedankte sich für das entgegengebrachte Vertrauen. Es sei „eine große Ehre, zum Präsidenten einer Spitzenuniversität gewählt worden zu sein“.

Nach mehreren Jahren Forschungserfahrung in den USA und Deutschland war Prof. Dr. Tolan zuletzt von 2008 bis 2020 Mitglied des Rektorats der Technischen Universität Dortmund und seit 2016 auch ständiger Vertreter der Rektorin. In den Medien ist er vor allem durch seine humorvolle Art in den Vorlesungen bekannt. Die physikalische Analyse von Fußballspielen oder James-Bond-Filmen machte ihn auch unter seinen Studenten zu einem populären Physikprofessor.