Nach der Rückkehr weiterer Stars der K-Pop-Band BTS ins zivile Leben bereiten sich in Südkorea tausende Fans der vielleicht beliebtesten Boyband der Welt auf die Feier zu deren 12. Geburtstag vor. Zur sogenannten BTS Festa am Freitag in Seoul würden Anhänger aus aller Welt erwartet, sagte Bürgermeister Lee Dong Hwan. Die Hauptparty findet zwar auf einem Gelände im Süden von Seoul statt, die örtlichen Behörden teilten aber mit, dass sie überall „Fotospots“ eingerichtet hätten, die „die ganze Stadt in eine erweiterte Festivalbühne verwandeln“.

Seit 2022 haben alle BTS-Musiker den Armeedienst angetreten, was für die Band eine Auszeit bedeutete. Tausende BTS-Fans versammelten sich bereits in dieser Woche in Seoul, nachdem vier Bandmitglieder ihren Militärdienst beendet hatten. Der Armeedienst ist in Südkorea für jeden gesunden Mann bis zu seinem 30. Lebensjahr verpflichtend.

Am Mittwoch wurden die Sänger Jimin und Jungkook beim Verlassen ihres Stützpunktes von mehr als tausend Fans bejubelt. Bereits am Dienstag waren die BTS-Mitglieder RM und V nach Abschluss ihrer Dienstzeit aus der Armee entlassen worden. Zwei andere Bandmitglieder hatten bereits im vergangenen Jahr ihren obligatorischen Dienst beendet. Damit fehlt der siebenköpfigen Gruppe nur noch ein Mitglied zur erhofften Wiedervereinigung: Suga soll in der kommenden Woche seinen Ersatzdienst beenden.

Die Gruppe hat angekündigt, demnächst „eine bessere Version“ von sich selbst zu präsentieren. Alle sieben Mitglieder haben bereits neue Verträge mit ihrer Künstleragentur unterzeichnet, Experten rechnen mit baldigen gemeinsamen Aktivitäten.

BTS gilt als das bedeutendste kulturelle Phänomen Südkoreas und ist der erfolgreichste Musikexport des Landes. Die für ihre minutiös einstudierten Tanzchoreografien bekannte Boygroup füllte vor ihrer wegen der Militärdienste ihrer Mitglieder eingelegten Pause Stadien in aller Welt, auch in Deutschland, Großbritannien und den USA stürmte sie die Charts. Nach Einschätzung von Südkoreas Regierung hat BTS der Wirtschaft des Landes umgerechnet einige Milliarden Euro eingebracht.