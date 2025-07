Nur Osieck, Hollmann und Saftig trafen aufeinander

Bei den Derbybegegnungen zwischen Fenerbahçe und Galatasaray saßen bisher insgesamt 11 deutsche Trainer auf der Bank. Die erste Partie, bei der zwei deutsche Trainer aufeinandertrafen, wurde am 21. August 1993 im Stadion von Fenerbahçe ausgetragen. Fenerbahçe, die Mannschaft von Holger Osieck, traf im Pokalspiel, ausgerichtet vom „Verband der türkischen Sportjournalisten“, gegen die Mannschaft von Galatasaray unter Leitung von Reiner Hollmann. Die Begegnung endete 2:2 unentschieden.

Das erste Derbypunktspiel in der Süper Lig zwischen zwei deutschen Trainern der Mannschaften Fenerbahçe und Galatasaray fand am 2. Oktober 1993 statt, erneut in Kadıköy. Die Begegnung, die als erstes Nachtspiel im Stadion von Fenerbahçe in die Geschichte einging, gewannen die Hausherren unter Leitung von Osieck mit 2:0. Bei diesem Derby standen sich neben den deutschen Trainern auch die deutschen Spieler Andreas Wagenhaus für Fenerbahçe und Falko Götz sowie Reinhard Stumpf für Galatasaray gegenüber. Das Rückspiel dieser Begegnung gewann Galatasaray am 12. März 1994 im Ali Sami Yen Stadion mit 2:1. Am Ende der Saison konnten sich Hollmann und sein Team im Rennen um die Meisterschaft gegen Fenerbahçe durchsetzen.

Die letzte Derbybegegnung zwischen Fenerbahçe und Galatasaray, bei der sich zwei deutsche Trainer gegenüberstanden, fand am 15. Oktober 1994 im Ali Sami Yen Stadion statt. Galatasaray unter Leitung von Reinhard Saftig und Fenerbahçe mit Holger Osieck trennten sich im Derbypunktspiel der Süper Lig mit 1:1. Insgesamt standen sich die beiden Trainer in fünf Derbybegegnungen gegenüber – zwei konnte Fenerbahçe für sich entscheiden, einmal ging Galatasaray als Sieger vom Platz, zwei Spiele endeten unentschieden.

Rausch war der erste deutsche Trainer

Friedel Rausch war der erste Deutsche, der bei den Derbys zwischen Fenerbahçe und Galatasaray auf der Trainerbank saß. Die Begegnung im Rahmen des „Vatan-Cups“ am 3. August 1980 in Deutschland, bei der Fatih Terim noch als Spieler aktiv war und ein Tor erzielte, gewann die von Friedel Rausch trainierte Mannschaft von Fenerbahçe mit 3:2. Dieses Derby war zugleich die erste Begegnung zwischen den beiden Mannschaften, die außerhalb der Türkei ausgetragen wurde.

Galatasaray fuhr zehn Siege in 33 Derbybegegnungen ein

Bei insgesamt 33 Derbybegegnungen unter den deutschen Trainern Jupp Derwall, Siegfried Held, Karl-Heinz Feldkamp, Reinhard Saftig und Michael Skibbe kam Galatasaray auf eine Bilanz von 10 Siegen, 11 Niederlagen und 12 Unentschieden. Derwall ist mit 14 Begegnungen der deutsche Trainer mit den meisten Derbyteilnahmen. Unter seiner Leitung fuhr Galatasaray 3 Siege, 4 Niederlagen und 7 Unentschieden gegen Fenerbahçe ein. Der 4-1 Sieg am 11. April 1993 unter Feldkamp gegen Fenerbahçe war der deutlichste Sieg Galatasarays unter einem deutschen Trainer. Die deutlichste Niederlage, die Galatasaray gegen Fenerbahçe hinnehmen musste, kassierte das Team am 15. April 1990 unter Trainer Held. Bei sechs Derbybegegnungen, bei denen Fatih Terim mit Galatasaray Fenerbahçe und seinen deutschen Trainern, darunter Joachim Löw, Werner Lorant und Christoph Daum, gegenüberstand, wies Galatasaray eine Bilanz von 2 Siegen, 2 Niederlagen und 2 Unentschieden auf.

Der deutlichste Sieg bei einem Derby trägt die Handschrift eines Deutschen

Fenerbahçe kam bei insgesamt 29 Derbybegegnungen unter deutschen Trainern auf 14 Siege, 8 Niederlagen und 7 Unentschieden. Christoph Daum ist unter den deutschen Trainern von Fenerbahçe derjenige, der mit 11 Spielen die meisten Derbyteilnahmen vorweisen kann. Unter Daum erreichte Fenerbahçe bei den Derbys 7 Siege, 3 Niederlagen und 1 Remis. Die Punktspielbegegnung der türkischen Süper Lig am 6. November 2002, bei der Werner Lorant Fenerbahçes Trainerposten innehatte und seine Mannschaft mit 6:0 über Galatasaray triumphierte, ging als deutlichstes Derbyergebnis aller Zeiten in die Geschichtsbücher ein. Die 1:5 Niederlage Fenerbahçes gegen Galatasaray, bei der Christoph Daum als Trainer auf der Bank von Fenerbahçe saß, war bisher die deutlichste Niederlage mit einem deutschen Trainer gegen Galatasaray. Joachim Löw trat als Trainer von Fenerbahçe 3 Mal gegen Galatasaray an und weist eine Bilanz von 2 Niederlagen und einem Unentschieden auf.

Gütschow erzielte ein Tor

Rüdiger Abramczik, Toni Schumacher, Falko Götz, Reinhard Stumpf, Torsten Gütschow, Andreas Wagenhaus, Lukas Podolski und Max Kruse – das sind die deutschen Spieler, die in den bisherigen Derbys zwischen Galatasaray und Fenerbahçe auf dem Platz standen. Der Spieler von Galatasaray, Rüdiger Abramczik, war der erste Deutsche, der in der Saison 1984/85 in einem Derby zum Einsatz kam. Der Torhüter von Fenerbahçe, Toni Schumacher, war der erste deutsche Spieler auf der Gegenseite, der zum Einsatz kam. Er ist zugleich mit 10 Spielen der Spieler mit den meisten Derbyteilnahmen. Falko Götz wiederum gelang es mit seinen Treffern im Pokalspiel am 16. August 1992 im Inönü Stadion, ausgerichtet vom „Verband der türkischen Sportjournalisten“, als erstem deutsche Spieler, ein Tor zu erzielen. Torsten Gütschow, der in der DDR als Spitzel für die Stasi tätig gewesen war, ging mit seinem Treffer beim Derbypunktspiel der türkischen Süper Lig am 11. April 1993 in Kadıköy in die Geschichtsbücher als der erste deutsche Spieler ein, der ein Tor erzielte. Gütschow, der mit diesem Spiel sein einziges Derbyspiel gegen Fenerbahçe bestritt, trug während des Spiels das Trikot mit der Nummer 10. Für Fenerbahçe wiederum ist Max Kruse der bislang einzige deutsche Spieler, dem ein Tor gelang. Deutsche Spieler erzielten insgesamt fünf Treffer bei den Derbys zwischen Galatasaray und Fenerbahçe.

Gastbeitrag von Ömer Özkal @omerozkal82