Das südafrikanische Militär hat seine Bekleidungspolitik geändert, um muslimischen Frauen das Tragen des Kopftuchs mit Uniform zu erlauben. Das berichtete der britische Sender „BBC“ am Donnerstag. „Ich glaube, dass Religion das Fundament eines moralischen Staates ist. Dies ist ein wichtiger Sieg“, sagte Major Fatima Isaacs, die sich für Kopfbedeckung in der Armee stark machte.

Isaacs führte einen dreijährigen Rechtsstreit um ihr religiöses Recht, ein muslimisches Kopftuch unter ihrer militärischen Baskenmütze tragen zu können. Das Militär ließ eine Klage gegen die Soldatin wegen des Tragens eines Kopftuchs fallen.

Ihr drohte die Entlassung wegen „vorsätzlicher Missachtung und Ungehorsam gegenüber einem rechtmäßigen Befehl“, weil sie sich geweigert hatte, das Kopftuch abzunehmen.

Isaacs, die als forensische Pathologin in einem Militärkrankenhaus arbeitet, sagte gegenüber der südafrikanischen Zeitung „Cape Times“, das Urteil sei ein Sieg – nicht nur für sie, sondern für alle Menschen, die wegen ihrer Religion „stillschweigend schikaniert“ würden.

Das Fundament eines moralischen Staates

„Wir leben in einem demokratischen Land, was bedeutet, dass es keine Diskriminierung in Bezug auf religiöse Überzeugungen geben sollte. Ich glaube, dass Religion das Fundament eines moralischen Staates ist. Dies ist ein wichtiger Sieg“, erklärte sie der Zeitung.

Nachdem die Anklage im letzten Jahr fallen gelassen worden war, wurde vereinbart, dass Isaacs ein Kopftuch tragen darf, das eng anliegt, ihre Ohren nicht bedeckt und einfarbig ist. Die grundsätzliche Kleiderordnung änderte sich jedoch offiziell nicht.

Daraufhin reichte die Rechtsgruppe LRC einen Antrag beim Gleichstellungsgericht ein. Nachfolgende Diskussionen hätten jedoch dazu geführt, dass die Verteidigungsstreitkräfte „ihre religiöse Kleiderordnung dahingehend geändert haben, dass muslimische Frauen ihren Hijab mit ihrer Militäruniform tragen dürfen“, schrieb LRC auf Twitter.

„Wir werden diese Angelegenheit daher nicht weiter verfolgen, da die aktuelle SANDF-Politik muslimische Frauen im Militär nicht mehr diskriminiert“, heißt es weiter.

Nach dem Ende der Herrschaft der weißen Minderheit in Südafrika im Jahr 1994 hat das Land eine der liberalsten Verfassungen der Welt ausgearbeitet und verabschiedet.

