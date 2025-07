Ungarn hat die erste Lieferung des taktischen 4x4-Panzerfahrzeugs „Ejder Yalçın“ aus türkischer Produktion erhalten. Bei der Auslieferungszeremonie am Donnerstag in der Hauptstadt Budapest kündigte der ungarische Verteidigungsminister Tibor Benko an, dass neben den zehn erhaltenen Panzerfahrzeugen noch 40 weitere geliefert würden.

Der türkische Rünstungshersteller Nurol Makina führe die Produktion in Zusammenarbeit mit Ungarn durch, sagte Benko.

Nurol-Makina-Geschäftsführer Engin Aykol betonte, dass „Ejder Yalçın“ mit modernster Technologie ausgestattet sei. Das Fahrzeug gehöre zu den Zuverlässigsten in der 4x4-Kategorie.

Unter Hinweis darauf, dass Ungarn das erste EU-Land ist, in das die Firma gepanzerte Fahrzeuge exportiert hat, schlug Aykol vor: „Wir sind bereit, ein Unternehmen zu gründen und in dem Land zu investieren.“

Ungarn ist weltweit das sechste Land, das sich für ein Panzerfahrzeug vom Typ Ejder Yalçın entschieden hat. Das Militärfahrzeug vereint hohen Schutz mit hoher Mobilität, um die operativen Anforderungen von Streit- und Sicherheitskräften unter allen Bedingungen zu garantieren.

Vergangene Woche hatten sich Benko und der türkische Verteidigungsminister Hulusi Akar in Budapest getroffen. Dabei ging es um die Stärkung der Zusammenarbeit in Verteidigungs- und Sicherheitsfragen.