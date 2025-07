Die Deutsche Post DHL Group plant eine Investition in Höhe von 135 Millionen Euro für den Bau eines hochmodernen Betriebszentrums am neuen Flughafen Istanbul. In einem Interview mit dem türkischen Sender Bloomberg HT erklärte Konzernchef Frank Appel, dass das Geschäft in der Türkei ausgebaut werde. Das sei eine „großartige Gelegenheit“, um türkische Unternehmen beim Wachstum und bei der Steigerung der Exporte zu unterstützen.

Das Unternehmen werde definitiv auch in den nächsten Jahren „bedeutende Investitionen“ in der Türkei tätigen. Es sollen mehr Service-Center und neue Lager in Istanbul entstehen, bestätigte der Geschäftsführer Appel. Weltweit beschäftigt das Logistikunternehmen etwa 550.000 Mitarbeiter.

Das neuartige Coronavirus habe alle Branchen erheblich beeinflusst. Laut Appel hat sich das Verbraucherverhalten nach dem ersten Lockdown verändert. Es könne ein Anstieg beim Onlinehandel beobachtet werden. Auch 2021 werde sich das Wachstum im E-Commerce-Volumen fortsetzen. „Im Business-to-Business-Sektor wird es wieder eine Beschleunigung geben“, fügte der CEO der Deutschen Post DHL Group hinzu.

Laut Appel wird auch der Verteilungsprozess des Impfstoffes eine positive Auswirkung auf die Weltwirtschaft haben. Pharmaunternehmen würden ihre Produktionskapazitäten weiter ausbauen. Der Manager betonte, die Deutsche Post DHL Group sei gut vorbereitet, Impfstoffe weltweit zu vertreiben. Viele Menschen auf der ganzen Welt, einschließlich der Türkei, würden bis Ende des Sommers Zugang zu Impfstoffen erhalten. „Ich vermute, dass der Tourismus im Sommer wieder beginnen kann“, sagte Appel in dem Interview. „Ich bin zuversichtlich, dass sich unser Leben in der zweiten Hälfte des Jahres normalisieren wird“.