Der Großteil der Unternehmen in Deutschland sieht in der Integration Geflüchteter in den Arbeitsmarkt eine Chance angesichts des Arbeits- und Fachkräftemangels. Wie die Bundesagentur für Arbeit (BA) und die Deutsche Gesellschaft für Personalführung (DGFP) am Montag mitteilten, sehen knapp 70 Prozent darin ein wirksames Mittel. Mögliche Herausforderungen werden als überwindbar betrachtet. Lediglich fünf Prozent erkennen der Umfrage zufolge Schwierigkeiten, die „nicht überwindbar“ sind.

Viele der befragten Firmen haben mittlerweile eigene Erfahrungen mit Geflüchteten in ihren Betrieben gemacht. Im vergangenen Jahr war es mit rund 50 Prozent die Hälfte, mittlerweile sind es rund zwei Drittel (66 Prozent). Trotz eines schwierigen wirtschaftlichen Umfelds stellten in den vergangenen zwölf Monaten rund 57 Prozent der Betriebe Menschen mit Fluchtgeschichte ein, bei der Umfrage vor einem Jahr waren es 56 Prozent.

„Der Vergleich der beiden Erhebungen macht deutlich: Immer mehr Unternehmen sammeln zunehmend positive Erfahrungen mit geflüchteten Menschen“, erklärte Daniel Terzenbach, Vorstand Regionen bei der BA. 55 Prozent berichteten demzufolge von überwiegend positiven Erfahrungen, sechs Prozent von negativen.

„Dennoch bleiben Herausforderungen bestehen“, erklärte Terzenbach. Dazu zählen der Umfrage nach etwa die Sprache, die Zusammenarbeit mit Behörden und kulturelle Unterschiede.

Für die Studie befragten BA und DGFP zwischen Februar und März 2025 Personalverantwortliche aus 314 deutschen Unternehmen.