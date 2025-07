UN-Generalsekretär António Guterres hat die Zahl der getöteten Palästinenser im Gaza-Krieg als beispiellos in der jüngeren Geschichte bezeichnet. „Das untergräbt die grundlegendsten Voraussetzungen für die Menschenwürde der Bevölkerung Gazas, ungeachtet des enormen Leids, das sie erleiden“, sagte Guterres in New York.

Die israelische Armee hat in dem Krieg bisher mehr als 58.000 Palästinenser getötet, darunter viele Frauen und Kinder. Die Zahlen gehen auf die Gesundheitsbehörde in Gaza zurück, sie werden von den Vereinten Nationen für glaubwürdig gehalten und waren auch in der Vergangenheit weitgehend korrekt. Guterres betonte weiter, dass er auch den Vergeltungsschlag der Widerstandsorganisation Hamas vom 7. Oktober immer wieder verurteilt habe.

Zwei-Staaten-Lösung gefordert

Der aus Portugal stammende UN-Chef hält derweil weiter an einer Zwei-Staaten-Lösung fest. Mit Blick auf ein Ende des Monats stattfindende Konferenz in bei den UN sagte er: Eine Lösung könne es nur geben, wenn sowohl Palästinenser als auch Israelis einen Staat haben, in dem sie ihre Rechte ausüben können. „Die Vorstellung, fünf Millionen Menschen ohne Rechte im Land zu lassen, ist völlig gegen die Menschlichkeit und das Völkerrecht“, sagte er mit Blick auf die Gesamtzahl der Palästinenser.

Die Konferenz in New York soll vom 28. bis 30. Juli stattfinden und auf Ministerebene stattfinden. Mit einem Durchbruch kann angesichts der Lage in Nahost nicht gerechnet werden. Frankreich und Saudi-Arabien organisieren das Treffen.