Das türkische Verteidigungsministerium hat am Donnerstagabend den Absturz eines Militärhubschraubers vom Typ Cougar gemeldet. Der Hubschrauber soll im Südosten der Türkei unterwegs gewesen sein. Zehn Soldaten sind bei dem Unfall ums Leben gekommen, drei Soldaten sind verletzt, wie das Ministerium bekanntgab.

Die Maschine sei um 13.55 Uhr Ortszeit von Bingöl nach Tatvan gestartet. Der Kontakt sei eine halbe Stunde später um 14.25 Uhr verloren gegangen. Daraufhin sei eine Suche in der Region mit Drohnen, Flugzeugen sowie einem Hubschrauber gestartet worden.

Unter den verunglückten Soldaten befindet sich auch der hochrangige Generalleutnant Osman Erbaş. Das gab der MHP-Parteivorsitzende Devlet Bahçeli bekannt.

Dabei hätten die Rettungskräfte den Unfallort festgestellt und das Bordpersonal geborgen. Der Hubschrauber sei ohne Fremdeinwirkung und aufgrund eines technischen Fehlers abgestürzt, hieß es in der Erklärung des Verteidigungsministeriums.

Das Verteidigungsministerium sprach den Angehörigen der verunglückten Soldaten sein Beileid aus. „Die Unterbringung unseres verletzten Personals in ein Krankenhaus läuft noch“, hieß es weiterhin.

In den vergangenen Jahren gab es in der Türkei immer wieder tödliche Unfälle von Hubschraubern desselben Typs. Der jüngste Absturz erinnert an einen ähnlichen Vorfall vor vier Jahren. Am 31. Mai 2017 war ein Hubschrauber des Modells AS532 Cougar aus französischer Produktion abgestürzt. 13 Soldaten hatten dabei ihr Leben verloren.