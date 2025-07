Am 8. März wird weltweit der Weltfrauentag gefeiert. An diesem Tag dreht sich alles um Frauenrechte, Gleichstellung und Erfolgsgeschichten. Zahlreiche Frauen leisteten wichtige Beiträge in der Menschheitsgeschichte. In fast allen Bereichen haben Frauen bahnbrechende Leistungen vollbracht und Spuren hinterlassen. Ob Kunst, Politik oder Wissenschaft – die Geschichte ist voll von Frauen, die unser Leben nachhaltig prägten.

Remziye Hisar (1902-1992) – Erste Chemikerin der Türkei

Remziye Hisar war die erste türkische Akademikerin mit einem Abschluss an der prestigeträchtigen Sorbonne-Universität in Paris. Sie war zugleich eine der ersten Naturwissenschaftlerinnen der Türkei. Als Studentin von Marie Curie machte sie einen Abschluss in Biochemie. Ihre Promotion legte sie mit einer Forschungsarbeit zu Metaphosphaten ab. Später arbeitete sie in der Türkei als wissenschaftliche Mitarbeiterin im Fachbereich Chemie und wurde 1959 zur ordentlichen Professorin berufen.

Marie Curie (1867 - 1934) – Chemikerin mit zwei Nobelpreisen

Marie Curie erhielt als erste Frau gleich zweimal den Nobelpreis. Die französische Chemikerin und Physikerin polnischer Abstammung legte die Grundlagen für die moderne Kernphysik. 1903 wurde sie für den Nachweis von Radioaktivität und Strahlungsphänomenen mit dem Physik-Nobelpreis ausgezeichnet. Acht Jahre später gelang Curie die Entdeckung der Elemente Radium und Polonium. Dafür wurde sie mit dem Chemie-Nobelpreis geehrt.

Safiye Ali (1894-1952) – Erste Ärztin der Türkei

Als erste praktizierende Frauenärztin und Medizinerin der Türkei gilt Safiye Ali als Pionierin auf ihrem Gebiet. Neben ihrer Tätigkeit als Ärztin leitete sie zahlreiche Hilfsorganisationen. Die Ausbildung und medizinische Versorgung von Müttern und Kleinkindern lag ihr besonders am Herzen. An einer Hochschule in Deutschland unterrichtete sie Gynäkologie und Geburtshilfe als erste weibliche Dozentin in dem Bereich. Sie veröffentlichte Fachbücher und vertrat die Türkei europaweit auf medizinischen Kongressen.

Rosa Parks (1913 - 2005) – US-Bürgerrechtsaktivistin

Rosa Parks ist die bekannteste Bürgerrechtsaktivistin in den USA. In Zeiten der Rassentrennung weigerte sie sich als Afroamerikanerin, ihren Sitzplatz in einem Bus für einen weißen Fahrgast zu räumen. Der Vorfall sorgte für Aufsehen. Mit dieser Aktion trug Parks dazu bei, die staatliche Diskriminierung von Schwarzen in den USA zu beenden. Viele Persönlichkeiten der Geschichte erlangten Ruhm und Ehre, weil sie für ihre Rechte und Ziele aufstanden. Parks wurde dies zuteil, indem sie sitzen blieb.

Jale Inan (1914-2001) – Die erste Archäologin der Türkei

Jale Inan hat in Berlin und München klassische Archäologie studiert und promoviert. 1943 kehrte sie zurück in die Türkei. Dort trat sie die Assistenz am Lehrstuhl für Alte Geschichte und Numismatik der Universität Istanbul an. Sie führte Ausgrabungen in den antiken Städten Perge und Side durch. Inan unterstütze außerdem die Museen in Antalya und Side.

Agatha Christie (1890 – 1976) – Britische Schriftstellerin

Mit über zwei Milliarden verkauften Büchern zählt Agatha Christie zu den erfolgreichsten Autoren der Literaturgeschichte. Dir britische Schriftstellerin wurde vor allem durch ihre zahlreichen Kriminalromane und Kurzgeschichten bekannt. Viele ihrer Werke wurden erfolgreich für Kino und TV verfilmt. Christie ließ zahlreiche Geschichten an realen Schauplätzen stattfinden. Ihren vielleicht berühmtesten Roman „Mord im Orient-Express“ verfasste sie im Istanbuler Hotel Pera Palace.

Tansu Çiller(*1946)– Die erste Ministerpräsidentin der Türkei

Tansu Çiller war von 1993 bis 1996 die erste und bislang einzige Ministerpräsidentin der Türkei. Çiller studierte Wirtschaftswissenschaften an der Bosporus-Universität in Istanbul sowie in den USA an der Universität von Connecticut und in Yale. 1991 begann sie ihre politische Karriere als Wirtschaftsministerin in der Partei des Rechten Weges (DYP). Nur zwei Jahre später übernahm sie den Parteivorsitz und wurde Ministerpräsidentin.