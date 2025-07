Der Transfer des türkischen Fußballtalents Ali Akman zu Eintracht Frankfurt ist perfekt. Der 18-Jährige unterschrieb einen mit sofortiger Wirkung gültigen Vertrag bis 2025, wie der Verein am Montag auf seinem Twitter-Account mitteilte.

Akman nannte es „ein unglaubliches Gefühl“, in Frankfurt zu sein. Trotz mehrerer Angebote von anderen europäischen Vereinen habe er sich für Eintracht Frankfurt entschieden, da der Cheftrainer Adi Hütter ihm viel Vertrauen entgegengebracht habe. Der 18-Jährige hat ein ambitioniertes Ziel: Er will Top-Torjäger der Bundesliga werden.

Im Februar erklärte er im Interview mit „Goal“, dass Top-Vereine wie Manchester City oder Valencia Interesse an ihm gezeigt hätten. „Ich dachte, dass ich in Deutschland eine bessere Ausbildung genießen könnte“, begründete er seine Entscheidung für Eintracht Frankfurt.

Bereits im Februar hatten sich Verein und Spieler für einen Transfer zum Ende der aktuellen Saison geeinigt. Nachdem der türkische Zweitligist Bursaspor den Vertrag Akmans vor kurzem vorzeitig aufgelöst hatte, wurde der Wechsel des Stürmers vorgezogen. Für den Rest der jetzigen Saison darf der Spieler mit seinen neuen Teamkollegen trainieren. Ab der nächsten Spielzeit wird er dann auflaufen können.

Cheftrainer Adi Hütter zeigte sich erfreut über den vorgezogenen Wechsel. Es sei eine „Win-win-Situation, weil Ali seine neuen Mitspieler und unsere Spielweise schon früher kennenlernen kann und umgekehrt. Das kann für die Integration und Entwicklung eines jungen Spielers in einem neuen Umfeld nur von Vorteil sein.“

Akman gilt als eines der größten Talente des türkischen Fußballs. Nach seinen starken Leistungen in der Jugendabteilung von Bursaspor erhielt der Stürmer einen Profivertrag und konnte in der zweiten türkischen Fußballliga auf sich aufmerksam machen. Bis zum 19. Spieltag erzielte er in 18 Spielen zehn Tore.