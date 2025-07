Die Türkei ist aktuell ein beliebtes Reiseziel für Urlauber aus europäischen Ländern – insbesondere aus Deutschland. Bei den Buchungen belege die Türkei den ersten Platz, sagte SunExpress-Ceo Max Kownatzki gegenüber Daily Sabah. Die Fluggesellschaft nimmt deshalb 23 weitere Flugziele ins Programm. Das Angebot wird im aktuellen Jahr 52 Reiseziele in 27 Ländern umfassen.

Die Türkei soll zudem aus neun weiteren internationalen Flughäfen angeflogen werden: Beirut, Genf, Irbil, Chisinau, Ljubljana, London, Gatwick, Manchester, Sofia und Tel Aviv. Von Antalya aus, dem Hauptsitz der Fluggesellschaft, seien zudem noch zwei neue Inlandsflüge nach Hatay und Malatya im Angebot.

„Wir werden in der Sommersaison 2021 von Antalya aus Flugrouten zu insgesamt 40 Zielen im Ausland und zehn Zielen im Inland anbieten“, sagte der SunExpress-Chef. Außerdem will die Fluggesellschaft von der Ägäis-Provinz Izmir aus 31 internationale und 14 inländische Ziele anfliegen. Geplant seien auch europäische Direktflüge nach Bodrum und Dalaman. Angeboten werden insgesamt 15 Direktverbindungen zu türkischen Provinzen.

EU-Touristen bevorzugten derzeit vor allem nah gelegene Reiseziele, die außerdem ausreichende Vorkehrungen im Kampf gegen das Coronavirus getroffen haben, sagt Kownatzki. Die Türkei erfülle beide Kriterien.

So habe die türkische Regierung die Corona-Maßnahmen von Beginn an sehr erfolgreich gesteuert, um sicheren Tourismus zu ermöglichen, so Kownatzki weiter. Im vergangenen Jahr habe SunExpress etwa 65 Tourismusfachleute aus Deutschland nach Antalya und Izmir eingeladen. Diese hätten sich vor Ort von den getroffenen Maßnahmen überzeugen können.

Kownatzki ist daher überzeugt, dass der Tourismus in der Türkei einen starken Impuls erhalten und gestärkt aus der Krise hervortreten wird.

SunExpress ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Turkish Airlines (THY) und Lufthansa.

