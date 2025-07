Der türkische Automobilkonzern Ford Otosan hat zwei Milliarden Euro in den Ausbau seiner Produktionsstätte investiert. Es handelt sich dabei um die bisher größte Summe, die für die türkische Automobilindustrie aufgewendet wurde, wie der Vorstandsvorsitzende Ali Koç am Dienstag in Ankara erklärte.

„Die größte Automobilinvestition in unserer Geschichte zu tätigen, ist der größte Beweis für das Vertrauen unserer Gemeinschaft und unseres Partners Ford Motor Company in unser Land“, sagte Koç. „Wir betrachten diese Investition, die sich über zehn Jahre erstrecken wird, als einen strategischen Schritt nach vorne.“

Wenn die Investition abgeschlossen ist, werde die jährliche Produktionskapazität von Ford Otosan von 440.000 auf 650.000 steigen, verkündete der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan.

Das türkische Staatsoberhaupt kündigte außerdem an, dass der Autobauer im Rahmen einer Allianz zwischen Ford und Volkswagen ein Ein-Tonnen-Nutzfahrzeug für den deutschen Automobilhersteller herstellen werde.

Mit der neuen Investition werde die Fabrik des türkischen Autobauers in der Industrieprovinz Kocaeli die erste und einzige integrierte Produktionsstätte für Elektrofahrzeuge in der Türkei werden, einschließlich der Batterien, so Koç. Die Batteriemontagefabrik soll voraussichtlich 2022 in Betrieb genommen werden.

Ford Otosan ist ein Joint Venture der türkischen Koç Holding und des US-Automobilriesen Ford. Die Firma wurde 1959 gegründet.