WIRTSCHAFT
1 Min. Lesezeit
Minister Wildberger zurückhaltend bei Digitalsteuer
Eine Abgabe von großen US-Unternehmen soll die deutschen Medien entlasten, fordern Zeitschriftenverleger. Nun äußert sich der neue Digitalminister.
Minister Wildberger zurückhaltend bei Digitalsteuer
Minister Wildberger zurückhaltend bei Digitalsteuer. / Foto: Katharina Kausche/dpa
2. August 2025

Digitalminister Karsten Wildberger hat zurückhaltend auf die Forderung von Verlagen nach einer Digitalsteuer für Internetkonzerne reagiert. „Natürlich brauchen wir ein gerechtes System“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Aber eine Digitalsteuer ist nicht meine erste persönliche Priorität. Was mich mehr umtreibt: Wir reden immer über die großen Digitalkonzerne. Es wird Zeit, dass wir selbst Digitalkonzerne groß machen.“

Ende Mai hatte Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer von einer geplanten Digitalabgabe gesprochen. Deutschlands Zeitschriftenverleger fordern, eine solche Abgabe von großen US-Unternehmen zu erheben und mit dem Geld hiesige Verlagshäuser zu entlasten. Auch Politiker etwa der Grünen und der Linken hatten strengere Auflagen für US-Techkonzerne in der EU verlangt - als Reaktion auf das Zollpaket von US-Präsident Donald Trump 

recommended

Wildberger zeigte sich zuversichtlich, dass auch in Deutschland große Digitalkonzerne entstehen könnten. „Wir haben top Leute in Deutschland. Innovativ, kreativ und mit Purpose. Ich glaube an die junge Generation“, sagte der Minister. „Es gibt immer eine Chance. Entscheidend ist: Wer mithalten will, muss anfangen. Das passiert bei uns zu wenig.“

QUELLE:DPA
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us