Digitalminister Karsten Wildberger hat zurückhaltend auf die Forderung von Verlagen nach einer Digitalsteuer für Internetkonzerne reagiert. „Natürlich brauchen wir ein gerechtes System“, sagte der CDU-Politiker den Zeitungen der Funke Mediengruppe. „Aber eine Digitalsteuer ist nicht meine erste persönliche Priorität. Was mich mehr umtreibt: Wir reden immer über die großen Digitalkonzerne. Es wird Zeit, dass wir selbst Digitalkonzerne groß machen.“

Ende Mai hatte Kultur- und Medienstaatsminister Wolfram Weimer von einer geplanten Digitalabgabe gesprochen. Deutschlands Zeitschriftenverleger fordern, eine solche Abgabe von großen US-Unternehmen zu erheben und mit dem Geld hiesige Verlagshäuser zu entlasten. Auch Politiker etwa der Grünen und der Linken hatten strengere Auflagen für US-Techkonzerne in der EU verlangt - als Reaktion auf das Zollpaket von US-Präsident Donald Trump