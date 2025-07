Türkiye wird im Jahr 2026 den NATO-Gipfel der Staats- und Regierungschefs in der Hauptstadt Ankara ausrichten. Das kündigte Präsident Recep Tayyip Erdoğan am Montag nach einer Kabinettssitzung an. Türkiye wolle mit dem Gipfel den Boden für „sehr wichtige“ Entscheidungen bereiten.

Erdoğan betonte, dass man in kurzer Zeit beachtliche Fortschritte im Rahmen des Programms für ein „terrorfreies Türkiye“ erzielt habe. „Es zeigt sich, dass gewisse Kreise im Land und in der Organisation (PKK) versuchen, diesen Fortschritt gezielt zu sabotieren. Unser Staat wird nicht in diese Fallen tappen“, erklärte der Präsident.

Die jüngsten Entwicklungen in der Region hätten die Richtigkeit und strategische Bedeutung der eingeschlagenen Linie nochmals bestätigt.

Terrorgruppe löst sich auf



Die Terrororganisation PKK, die seit Jahrzehnten für Blutvergießen und Gewalt verantwortlich gemacht wird, hat laut Angaben nach einem Kongress vom 5. bis 7. Mai im Nordirak ihre Auflösung und Entwaffnung angekündigt.

Die PKK galt lange als ernsthafte Bedrohung für die nationale Sicherheit und Stabilität der Region. Ankara bekräftigte wiederholt, dass für Terrororganisationen innerhalb oder an den Grenzen der Republik kein Platz sei. Ziel bleibe die vollständige und bedingungslose Auflösung solcher Gruppen.

Die PKK wird von Türkiye, der EU, den USA, der NATO sowie zahlreichen weiteren Staaten als Terrororganisation eingestuft. Nach offiziellen Angaben ist sie in den vergangenen vier Jahrzehnten für den Tod von Zehntausenden Menschen – darunter Frauen, Kinder und Zivilisten – verantwortlich.