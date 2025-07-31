NAHOST
1 Min. Lesezeit
Wadephul trifft sich mit Palästinenserpräsident Abbas
Außenminister Wadephul möchte bei seiner Nahost-Reise nicht nur die Positionen der israelischen Regierung hören. Deshalb fährt er am zweiten Tag seines Besuches in das Westjordanland.
Wadephul trifft sich mit Palästinenserpräsident Abbas
Außenminister Johann Wadephul (CDU) kommt zu seinem Besuch in Israel auf dem Flughafen von Tel Aviv an. / Foto: DPA
31. Juli 2025

Außenminister Johann Wadephul (CDU) setzt am Freitag seinen zweitägigen Besuch in Israel und in den Palästinensischen Gebieten fort. Nach seinen politischen Gesprächen in Jerusalem am Vortag will er nun in das Westjordanland fahren und sich in Ramallah mit Palästinenserpräsident Mahmud Abbas treffen.

Bei dem Gespräch dürfte es unter anderem um die wachsende Gewalt israelischer Siedler gegen Palästinenser im Westjordanland und um Überlegungen in Israel gehen, das Gebiet zu annektieren. 

Die Knesset, das israelische Parlament, hatte jüngst in einer Resolution eine Annexion befürwortet, was international auf scharfe Kritik stieß. Auch die Bundesregierung lehnt eine solche Maßnahme strikt ab.

recommended

Wadephul traf sich zum Auftakt seiner Reise in Jerusalem mit seinem Kollegen Gideon Saar. Auf seinem Besuchsplan standen auch Gespräche mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Staatspräsident Izchak Herzog.

Israel steht angesichts der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen nach fast 22 Monaten Vernichtungskrieg international zunehmend unter Druck. 28 Staaten unterzeichneten in der vergangenen Woche einen Appell an Israel zu einer sofortigen Beendigung des Krieges im Gazastreifen. Deutschland gehörte nicht zu den Unterzeichner-Staaten.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us