Der israelische Botschafter in Österreich, David Roet, hat sich für die Hinrichtung aller bewaffneten Palästinenser in Gaza ausgesprochen. „Es sollte eine Todesstrafe für diejenigen geben, die im Krieg mit einer Waffe erwischt werden - selbst wenn es ein 16-Jähriger ist“, sagte er in Anwesenheit des ehemaligen Konsuls von Österreich, Günter Wiehl-Volgger.