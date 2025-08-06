Pakistan will seine umstrittene Abschiebekampagne von afghanischen Geflüchteten ab kommenden Monat fortführen. Die dritte Abschiebewelle richtet sich an 1,3 Millionen Menschen, wie ein Sprecher des Flüchtlingsministeriums der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Konkret handele es sich um Personen, deren von den Vereinten Nationen ausgestellten Registrierungsausweise Ende Juni abgelaufen sind und nicht mehr von der Regierung verlängert wurden.

Langfristig plant die Regierung in Islamabad nach eigenen Angaben die Ausweisung von drei Millionen Afghaninnen und Afghanen. Pakistan hatte im November 2023 mit der Massenabschiebung unregistrierter afghanischer Flüchtlinge begonnen. Seit diesem Jahr weist das Land auch registrierte Menschen aus. Insgesamt haben nach offiziellen Angaben bereits mehr als eine Million Menschen das Land verlassen. Das Nachbarland Iran schiebt ebenfalls massenweise Afghanen ab.