Das türkische Parlament hat am Montag einstimmig eine Erklärung verabschiedet, in der es den Völkermord Israels an der Bevölkerung Gazas, die Angriffe auf Iran sowie die destabilisierenden Aktivitäten in der Region scharf verurteilt. Die Erklärung wurde am Mittwoch im Amtsblatt veröffentlicht.

Darin heißt es, das israelische Regime habe mit jahrzehntelanger Besatzung, systematischer Gewalt und den jüngsten Bombardierungen, bei denen Tausende in Gaza getötet wurden, schwere Verbrechen gegen die Menschlichkeit begangen. Auch die Angriffe auf Iran wurden als „provokativ und bedrohlich“ eingestuft, die die Region an den Rand eines Flächenbrandes bringen könnten.

Die Große Nationalversammlung betonte, man stehe fest an der Seite der unschuldigen Völker der Region und unterstütze diplomatische Initiativen für Frieden und Gerechtigkeit. Gleichzeitig rief das Parlament internationale Organisationen und Regierungen dazu auf, ihre Stimme zu erheben und Verantwortung angesichts staatlich organisierter Gewalt zu übernehmen.