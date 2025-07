Auf der Internationalen Rüstungsmesse IDEF 2025 hat Türkiye mit GAZAP ihre bislang stärkste konventionelle Luft-Bombe vorgestellt. Die 970 Kilogramm schwere Munition wurde vom Forschungs- und Entwicklungszentrum des Verteidigungsministeriums entwickelt und kann von F-16-Kampfjets abgeworfen werden.

Nach Angaben eines Ministeriumsvertreters erreicht GAZAP eine besonders hohe Splitterwirkung: Pro Meter werden 10,16 Explosionen freigesetzt – deutlich mehr als bei herkömmlichen Bomben mit einer Streuweite von drei Metern. „Sprengstoff und Füllmaterial wurden überarbeitet. Die Zertifizierung ist abgeschlossen – die Bombe ist einsatzbereit,“ so der Beamte gegenüber der türkischen Nachrichtenagentur Anadolu.

NEB-2 Ghost – bunkerbrechende Präzision

Neben GAZAP wurde auch die NEB-2 Ghost präsentiert – eine bunkerbrechende Bombe mit dem gleichen Gewicht, die ebenfalls von F-16-Jets eingesetzt werden kann. Sie gilt laut Verteidigungsministerium als die derzeit leistungsfähigste ihrer Art. „Zum Vergleich: US-amerikanische Raketen dringen in Kernkraftwerken durch rund 2,4 Meter Beton vom Typ C35. Die NEB-2 durchschlägt sieben Meter C50-Beton – eine Qualität, die dreimal widerstandsfähiger ist,“ erklärte der Beamte.

Bei einem Testeinsatz traf die Bombe eine Insel, durchdrang dort 90 Meter Boden und verursachte Erdrutsche, Felsabbrüche sowie Gaslecks. Die Zündung wurde dabei auf 240 Millisekunden verzögert – fast zehnmal länger als üblich –, was die Zerstörungskraft deutlich erhöhte.

Größte Verteidigungsmesse des Landes

Die IDEF 2025 findet in ihrer 17. Ausgabe an mehreren Standorten in Istanbul statt – darunter das Messezentrum, der Flughafen Atatürk, das WOW Hotel und die Ataköy Marina. Organisiert wird die sechstägige Messe von KFA Fairs mit Unterstützung des Verteidigungsindustriesekretariats und der Stiftung der Türkischen Streitkräfte. Medienpartner ist die staatliche Nachrichtenagentur Anadolu.