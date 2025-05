Die schwedische Klimaaktivistin Greta Thunberg wird nach Angaben einer französisch-palästinensischen EU-Abgeordneten Teil eines Schiffsprotests gegen den israelischen Vernichtungskrieg in Gaza sein. Thunberg werde zusammen mit weiteren Aktivisten am Sonntag auf einem Segelschiff der sogenannten „Freedom Flotilla“ in Richtung Gazastreifen aufbrechen, um humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung zu bringen, erklärte die EU-Abgeordnete Rima Hassan. Hassan wird nach eigenen Angaben ebenfalls an dem Protest teilnehmen.

Ziel des Protests sei es, die israelische Blockade für Hilfslieferungen und den andauernden „Völkermord“ im Gazastreifen zu kritisieren, erklärte Hassan weiter. Die Abgeordnete der französischen Linksaußen-Partei LFI fällt in Frankreich wegen ihrer Aussagen zum israelischen Vernichtungskrieg in Gaza auf. Ihr war im Februar nach eigenen Angaben die Einreise nach Israel im Rahmen einer EU-Parlamentarierreise verweigert worden.

Thunberg wollte bereits Anfang Mai mit einem Schiff der „Freedom Flotilla“ in den Gazastreifen reisen. Das Schiff war in internationalen Gewässern nahe Malta von Drohnen angegriffen worden. Menschenrechtler vermuteten, dass Israel für den Angriff verantworltich gewesen sei. Thunberg hatte bereits zuvor an pro-palästinensischen Protesten teilgenommen.

Israels Vernichtungskrieg gegen Gaza

Nach einer rund zweimonatigen Waffenruhe hatte Israel seine massiven Angriffe auf den Gazastreifen Mitte März wieder aufgenommen. Israel brach die Waffenruhe, bevor diese in die nächste Phase eingehen konnte. Außerdem startete Israel eine neue Bodeninvasion und besetzt seitdem Teile des Gazastreifens.

Israel hatte nach dem Vergeltungsschlag der palästinensischen Widerstandsorganisation Hamas am 7. Oktober 2023 einen Vernichtungskrieg in Gaza gestartet. Erklärtes Ziel ist die Zerschlagung der Hamas, doch es wurden bisher Zehntausende Zivilisten getötet.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit dem 7. Oktober 2023 mehr als 54.200 Menschen durch israelische Angriffe getötet. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich demnach um Frauen und Kinder.