Die Regierung in Madrid hat spanischen Medienberichten zufolge den Kauf von 1680 israelischen Panzerabwehrraketen und 168 Abschussgeräten annulliert. Der Vertrag sei 287,5 Millionen Euro wert gewesen, berichtete am Mittwoch die spanische Tageszeitung „El País“ unter Berufung auf Regierungskreise. Die linksgerichtete Regierung in Madrid zählt zu den schärfsten Kritikern in der EU am Vorgehen Israels im Gazastreifen.

Der Vertrag sah vor, die Waffen in Spanien unter der Lizenz des israelischen Waffenherstellers Rafael zu produzieren, wie „El País“ berichtete. Das spanische Verteidigungsministerium sagte der Nachrichtenagentur AFP, die Regierung habe mit der Annullierung israelischer Lizenzen begonnen, um „eine größere technologische Unabhängigkeit und Autonomie zu erzielen“.

Im April hatte die spanische Regierung bereits einen Vertrag mit dem israelischen Waffenhersteller IMI Systems über den Kauf von Munition aufgekündigt. Arbeitsministerin Yolanda Díaz von linken Koalitionspartner Sumar erklärte daraufhin, Spanien könne keine Geschäfte „mit einer genozidalen Regierung“ machen, „die das palästinensische Volk massakriert.“

Im Mai vergangenen Jahres hatte die spanische Regierung unter dem sozialistischen Regierungschef Pedro Sánchez Palästina als Staat anerkannt. Irland und Norwegen taten dies ebenso. Vergangene Woche kündigte zudem die katalanische Metropole Barcelona ihren Freundschaftsvertrag mit Tel Aviv und ihre Beziehungen zu Israel auf.

Madrid ist seit einiger Zeit einer der härtesten Kritiker der ultrarechten Regierung des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der mit aller Härte im Gazastreifen vorgeht.

Nach palästinensischen Angaben wurden in Gaza seit Oktober 2023 mehr als 54.600 Menschen durch israelische Angriffe getötet und rund 125.300 weitere verletzt. Beim Großteil der Todesopfer handelt es sich demnach um Frauen und Kinder.