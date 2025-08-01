NAHOST
2 Min. Lesezeit
Finnischer Präsident Stubb stellt Anerkennung von Palästinenserstaat in Aussicht
Finnlands Präsident Alexander Stubb zeigt sich offen für die Anerkennung eines palästinensischen Staates. Zuvor hatten bereits Länder wie Frankreich und Kanada diesen Schritt angekündigt.
Finnischer Präsident Stubb stellt Anerkennung von Palästinenserstaat in Aussicht
Der finnische Präsident Alexander Stubb/ Foto: Reuters
1. August 2025

Der finnische Präsident Alexander Stubb hat nach dem Vorbild anderer europäischer Länder die Anerkennung eines eigenständigen Palästinenserstaates in Aussicht gestellt. Entsprechende Entscheidungen etwa von Frankreich und Großbritannien verstärkten „die Dynamik zugunsten der Anerkennung von Palästina im Rahmen der Bemühungen zur Wiederbelebung des Friedensprozesses“, erklärte Stubb am Freitag im Onlinedienst X. Er selbst unterstütze eine Zweistaatenlösung in Nahost und sei bereit, im Falle eines entsprechenden internationalen Vorstoßes einen Palästinenserstaat anzuerkennen.

Die Macht des finnischen Präsidenten wird durch die des Regierungschefs eingeschränkt. Der Präsident bestimmt die Außenpolitik in enger Abstimmung mit der Regierung.

In den vergangenen Tagen hatten einige Länder wie Frankreich, Großbritannien und Kanada angekündigt oder zumindest in Aussicht gestellt, bei der UN-Generaldebatte im September in New York einen eigenständigen Palästinenserstaat anzuerkennen. „Wenn ich einen Vorschlag in diese Richtung zur Anerkennung des palästinensischen Staates bekomme, bin ich bereit, ihn zu billigen“, erklärte Stubb und verwies auf die „unmenschliche“ Versorgungslage im Gazastreifen.

recommended

Der Staatschef fügte hinzu, er habe Verständnis dafür, dass es in Finnland „unterschiedliche Meinungen zur Anerkennung Palästinas“ gebe und „Besorgnis“ in der Bevölkerung bestehe. So herrscht etwa unter den Anhängern der Christdemokraten und im Rechtsaußen-Lager Ablehnung einer Anerkennung. Stubb sprach sich für „eine offene, ehrliche und faktenbasierte Debatte über die Außenpolitik, inklusive Palästina“ aus.

Fast 150 UN-Mitgliedstaaten erkennen Palästina als Staat an. Wichtige westliche Länder wie etwa die UN-Vetomacht USA gehören aber nicht dazu. Auch Deutschland erkennt Palästina nicht als Staat an. Israel wird etwa von Saudi-Arabien, dem Irak und Syrien nicht anerkannt.

QUELLE:TRT Deutsch und Agenturen
Entdecken
Damaskus: Zukunftsplan für Syrien nach Dialogkonferenz vorgestellt
CSU-Foto heizt Debatte um Frauenanteil an
Bundesregierung nimmt Einreise von Afghanen wieder auf
Nach Demos gegen Rechts: Union stellt Finanz-Anfrage zu NGOs
Gaza-Waffenruhe: Einigung im Streit um palästinensische Gefangene
Israel greift Süden Syriens an: Zwei Tote
Techniker gehen Musk von der Fahne
DFB denkt über VAR-Bilder auf Stadionleinwänden nach
Medien: USA und Ukraine vereinbaren Details zu Rohstoff-Deal
Türkische Teppiche für Umayyaden-Moschee in Damaskus
Syrien-Politik: Moskaus Pragmatismus überholt europäische Bürokratie
Klinikleiter: Drei Babys in Gaza an Unterkühlung gestorben
Ukraine-Krieg: Erdoğan begrüßt Trumps Friedensinitiative
Wüst fordert mehr Abschiebungen: Wöchentlich volle Flugzeuge
EU-Automarkt geht mit Kaltstart ins Jahr - Tesla bricht ein
Wirf einen Blick auf TRT Global. Teile uns deine Meinung mit!
Contact us