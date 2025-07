Eine weitere Corona-Schnellteststation geht an der Moschee in Duisburg-Hüttenheim in Betrieb. An sieben Tagen der Woche ist auf dem Außengelände der Moschee von 10 bis 18 Uhr geöffnet, wie die „WAZ“ am Donnerstag berichtete. Unter der Internetadresse www.du-test.de seien die Testtermine buchbar.

Laut dem Amt für Kommunikation der Stadt Duisburg ist die Station in enger Zusammenarbeit mit dem Ditib-Kulturverein auf dem Grundstück der Moschee errichtet worden. Die Ergebnisse seien amtlich und überall einsetzbar.

Mittlerweile können laut „WAZ“ an 13 städtischen Testzentren sowie zehn Apotheken die wöchentlichen Gratistests absolviert werden.