Die Drohnen des Typs Bayraktar TB2 gelten als effiziente Waffen des Luftfahrtsektors, die die Türkei zunehmend ins Ausland exportiert. Nun bekundet auch Marokko Interesse an den unbemannten Flugwaffen, wie „Africa Intelligence“ am Freitag berichtete. Die Nachrichtenplattform ist vor allem für ihre Nähe zu marokkanischen Medien bekannt.

Dem Bericht zufolge hat Marokko bereits 13 Drohnen des Typs Bayraktar TB2 sowie Fernsteuerungsstationen bestellt. Anlass für das große Interesse des nordafrikanischen Landes an den türkischen Drohnen seien die jüngsten militärischen Auseinandersetzungen in der Westsahara. Das Maghrebland befindet sich nach Angaben von „Africa Intelligence“ aktuell in intensiven Gefechten mit der separatistischen Organisation Frente Polisario.

Die türkischen Bayraktar-Drohnen gelten als gefragte Waffen der Rüstungsindustrie. Bereits zuvor hatten zahlreiche Länder mehrere Exemplare der unbemannten Flugwaffen bestellt. Dabei fällt Bayraktar TB2 durch den hohen Eigenbeitrag der Türkei bei der Herstellung ihrer Technologie auf. „Wir sind stolz darauf, sie mit 93 Prozent inländischer Beteiligung produziert zu haben, was als Rekord gewertet werden kann“, sagte Firmen-Chef Selçuk Bayraktar am Mittwoch.

Weltweit gilt die Türkei als eines von vier Ländern, in denen Drohnen dieser Klasse hergestellt werden. Im März hatte Selçuk Bayraktar mitgeteilt, dass die Drohne TB2 bei unterschiedlichen Militäroperationen die Marke von 300.000 Flugstunden geknackt hatte.

